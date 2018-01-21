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22 января 2018
21 января 2018
20:38  21 января 2018 2

Стали известны имена наставников шоу «Голос.Дети» в 2018 году

Концерт
Валерию Меладзе предстоит выбрать лучших юных вокалистов вместе с Пелагеей и БастойФото: Дарья Попова © URA.RU

В новом сезоне популярного шоу «Голос.Дети» кресла наставников займут Валерий Меладзе, Пелагея и рэпер Баста, сообщили в пресс-службе «Первого канала». Они оценят 123 участников, которые прошли все кастинги.

Трое знаменитостей уже работали на проекте, однако не участвовали в «Голосе» вместе. Так, Меладзе работал только с детьми, а Баста — только со взрослыми. Всего на конкурс прислали около семи тысяч работ от вокалистов в возрасте от 7 до 14 лет. Из них одну тысячу претендентов пригласили на кастинги в телецентр «Останкино», среди которых выбрали сильнейших, которые примут участие в слепых прослушиваниях.

По условиям конкурса каждый из наставников наберет команду из 15 исполнителей, их число будет сокращаться по ходу следующих этапов. В финале девять финалистов поднимутся на сцену «Голоса», а зрители выберут среди них победителя. Ведущим шоу по-прежнему останется Дмитрий Нагиев.

Как писало «URA.RU», ранее звезда «Голоса» Елена Максимова закатила скандал из-за «Голубого огонька» на «Первом канале». Певица обрушилась с критикой на режиссеров «Первого канала», решившего не включать в финальный вариант новогодней программы выступление артистки. Помимо звезды шоу «Голос» жертвами монтажа стали «Бурановские бабушки», Нина Шацкая и Эльмира Калимуллина.

Юрий Викторов
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