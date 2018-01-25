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26 января 2018
25 января 2018
18:00  25 января 2018 2

Московские бизнесмены обманули жителей Екатеринбурга и взбесили власть. В регионе их проект стартует только через неделю

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор и его подчиненные не собираются на открытие каршерингаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти и московский сервис краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг) «Делимобиль», еще даже не открывшись, обманул екатеринбуржцев. Пиар-служба компании разослала релиз, в котором пригласила всех на торжественный запуск первого в Екатеринбурге каршеринга во вторник, 30 января, на набережной у ККТ «Космос».

«В церемонии открытия примут участие: министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов, заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, председатель комитета по транспорту Екатеринбурга Игорь Федотов, гендиректор „Делимобиль“ Леонид Сысоев и его заместитель Станислав Грошов», — говорится в приглашении.

Представитель агентства «Сообщение» Наталья Кубакова заверила журналиста «URA.RU», что все указанные в письме участники «уже подтвердили свое присутствие» на мероприятии. На деле это лишь отчасти соответствует действительности: Евгений Ройзман и представитель администрации города (пока определяется, кто именно) действительно намерены появиться на мероприятии для традиционного разрезания символической ленты.

А вот областные чиновники признались, что о своем участии в открытии сервиса услышали только от журналистов. «При получении таких самонадеянных пресс-релизов у меня просто опускаются руки. У руководства Свердловской области в любой день есть куда более серьезные планы», — опроверг данные релиза директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

Антон Ольшанников
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