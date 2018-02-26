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26 февраля 2018
25 февраля 2018
01:26  26 февраля 2018 0

Компания Samsung представила новейшего конкурента iPhone X

В России продажа новинки начнется 16 мартаФото: скрин презентации смартфона

В Барселоне, 25 февраля, на Международном мобильном конгрессе состоялась презентация новой серии флагманских смартфонов от компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Модель оснащена дисплеем с разрешением Quad HD+ диагональю 5,8 и 6,2 дюйма, а также камерами с разрешением 12 мегапикселей, причем у Galaxy S9+ таких камеры две, пишет RT. Что касается функциональных особенностей, параметр super slow motion дает возможность снимать видео со скоростью 960 кадров в секунду, а тройная биометрическая аутентификация — распознавать лица по отпечатку пальца и радужке глаза.

В России гаджет поступит в продажу 16 марта, однако предварительный заказ уже открыт. Galaxy S9 обойдется россиянам в 59,99 тысяч, Galaxy S9+ — в 66,99 тысяч рублей.

Сергей Демин
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