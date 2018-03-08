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08 марта 2018
15:50  08 марта 2018 18

Слова Порошенко о «разрушении» России назвали мечтами. «Украина сама движется к концу»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Заявление Порошенко о «независимости» от газа из РФ оказалось большим преувеличениемФото: пресс-служба президента Украины

Слова украинского президента Петра Порошенко о том, что «газовый спор» может стать началом полного разрушения России как государства, являются мечтами, заявил «URA.RU» политолог Олег Матвейчев.

Поводом для «пророчества» главы государства стал вопрос относительно итогов разбирательства в Стокгольмском арбитраже между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». По мнению Порошенко, начатое по итогам процесса расторжение контрактов на поставку газа является «нарушением международных правовых норм» и «правил международной торговли», сообщает «Экономика сегодня». А «если Россия не уважает закон, ее ждет разрушение, так как мириться с презрением со стороны РФ нельзя», — цитирует слова Порошенко Nation News.

«Украина — провинциальная страна, которая до сих пор живет менталитетом 1980-х годов, когда Европа была на подъеме. Но уже 20 лет на фоне проблем с демографией, мигрантами и прочим нарастающими темпами там растут только долги. Вот это как раз и есть путь к разрушению, — считает Матвейчев. — И во время „Майдана“ украинцы решили присоединиться как раз к этим государствам, которые сейчас движутся к своему концу. А показатели России — взять хоть демографию, хоть динамику накопления золотовалютных резервов, говорят прямо об обратном. Так что никакое „разрушение“, о котором мечтает Порошенко, нашей стране не грозит».

Как уже сообщало «URA.RU», по итогам разбирательств в международном суде корпорации придется выплатить украинской компании 2,56 млрд долларов. В ответ «Газпром» запустил процедуру расторжения контрактов на поставку газа, пересмотр которых грозит Украине существенно большими потерями. Сейчас украинские власти рекламируют населению кампанию экономии топлива под слоганом «Прикрути!», а правительство страны грозит арестом зарубежных активов «Газпрома». При этом тот же Порошенко утверждает, что дефицита газа на Украине нет, а ранее провозгласил независимость страны от «Газпрома».

Владимир Васин
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