НТМК изготовил 7 тысяч тонн «супербалок» для уральского завода

«ЕВРАЗ НТМК» изготовил более 7 тысяч тонн металлопроката для строительства новой агломерационной фабрики Магнитогорского металлургического комбината. Основу отгрузок составила двутавровая балка, а также стальной круг 150 09Г2С.
В 2017 году «ЕВРАЗ НТМК» единственный в России начал производство строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. Также на комбинате было освоено 15 новых двутавровых профилей (4 — по американскому стандарту ASTM и 11 — в развитие российской линейки двутавров по новому национальному стандарту ГОСТ Р, которые можно использовать при строительстве зданий на стальном каркасе), напоминает пресс-служба НТМК. Особую прочность изделию придает природная легированная сталь, получаемая на Урале.
Теперь на предприятии отмечают, что новинка оказалась очень востребована на российском рынке. «В прошлом году объемы использования строительной балки в уральском регионе возросли, — отметил управляющий директор „ЕВРАЗ НТМК“ и „ЕВРАЗ КГОКа“ Алексей Кушнарев. — Использование нашей продукции в стратегически важном промышленном объекте ММК подтверждает качество и долговечность тагильского металла».
Инвестиции ММК в строительство аглофабрики № 5 составляют около 22 миллиардов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Новое производство обеспечит доменный цех комбината высококачественным агломератом, произведенным с использованием самых современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий.