Закредитованность россиян приближается к историческому максимуму

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 17:02
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Уровень долговой нагрузки россиян составляет 9,9%Фото: depositphotos.com

Общий уровень долговой нагрузки россиян на сегодняшний день составляет 9,9%. Таким образом, показатель приближается к уровню 2014 года, когда долговая нагрузка жителей страны составила рекордные 10,4%. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Мы озабочены тем, что долговая нагрузка уже может в этом году достигнуть уровня пикового 2014 года», — цитирует RNS Данилову. Она также отметила, что увеличение долгов россиян преимущественно происходит в сфере кредитования.

Ранее сообщалось, что самая большая просроченная задолженность наблюдается в Ингушетии, напоминает агентство Nation News. Также высокая просрочка зафиксирована в Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

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