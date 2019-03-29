Закредитованность россиян приближается к историческому максимуму

Общий уровень долговой нагрузки россиян на сегодняшний день составляет 9,9%. Таким образом, показатель приближается к уровню 2014 года, когда долговая нагрузка жителей страны составила рекордные 10,4%. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
«Мы озабочены тем, что долговая нагрузка уже может в этом году достигнуть уровня пикового 2014 года», — цитирует RNS Данилову. Она также отметила, что увеличение долгов россиян преимущественно происходит в сфере кредитования.
Ранее сообщалось, что самая большая просроченная задолженность наблюдается в Ингушетии, напоминает агентство Nation News. Также высокая просрочка зафиксирована в Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.