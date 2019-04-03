Столица России стала самым креативным и инновационным городом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Областные центры Урала опередили Москву в показателях благосостояния креативного класса, качества высшего образования при подготовке специалистов творческих профессий и создания образовательной среды для них. Это следует из данных, опубликованных консалтинговой компанией PwC и фондом Calvert 22.

В частности, Москва не вошла даже в первую десятку по таким показателям, как уровень жизни и благосостояния работников креативного класса, приводит данные рейтинга РБК. Лидером по уровню зарплат специалистов творческих профессий, работников культуры и образования, а также по соответствию их доходов ожиданиям, стал Петербург. Второе и третье места достались Тюмени и Челябинску. В десятке лидеров оказались также Пермь и Екатеринбург.

По качеству высшего образования для подготовки специалистов творческих профессий Москва также уступила свои позиции регионам. В тройке лучших оказались Владивосток, Казань и Тюмень. Екатеринбург занял пятое место в списке.

Что касается развития образовательной среды для креативных профессий, Москва также не вошла в топ-10. Лидерами здесь оказались Калининград, Краснодар и Ростов-на-Дону. В пятерку лучших вошла Тюмень, у Челябинска — шестая позиция в рейтинге.

Тем не менее, столица однозначно оказалась первой по общему показателю «креативного капитала», складывающегося из пяти базовых блоков — город, люди, бизнес, власть и бренды. В топ-3 вошли также Санкт-Петербург и Казань. Екатеринбург и Тюмень оказались в десятке лучших, передает телеканал 360. Заслуженные места в рейтинге городов с самым высоким креативным капиталом также завоевали Пермь и Челябинск.