Синоптики дали прогноз на предстоящее лето

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 11:24
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Велосипед, скейт, ролики, самокат. Екатеринбург, октябрьская площадь, жара, солнечная погода
В России будет теплое летоФото: Анна Майорова © URA.RU

Летом в большинстве регионов России установится теплая погода. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начало лета на большей части России будет со средними температурами выше нормы. В приземном слое воздуха температура будет расти. Но при этом в верхних слоях тропосферы и стратосферы температура глобально понижается. Это и есть главный признак глобального потепления климата», — приводит слова Вильфанда «Российская газета».

В то же время сотрудник Гидрометцентра уточнил, что говорить о конкретных тенденциях в изменении климата пока нельзя. По его оценкам, для этого должно пройти несколько десятков лет, пишет «Царьград».

Ранее группа ученых Уральского федерального университета разработала математическую модель климатических изменений. Согласно расчетам исследователей, глобальное потепление сменится новым ледниковым периодом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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