Синоптики дали прогноз на предстоящее лето

Летом в большинстве регионов России установится теплая погода. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Начало лета на большей части России будет со средними температурами выше нормы. В приземном слое воздуха температура будет расти. Но при этом в верхних слоях тропосферы и стратосферы температура глобально понижается. Это и есть главный признак глобального потепления климата», — приводит слова Вильфанда «Российская газета».
В то же время сотрудник Гидрометцентра уточнил, что говорить о конкретных тенденциях в изменении климата пока нельзя. По его оценкам, для этого должно пройти несколько десятков лет, пишет «
Ранее группа ученых Уральского федерального университета разработала математическую модель климатических изменений. Согласно расчетам исследователей, глобальное потепление сменится новым ледниковым периодом.