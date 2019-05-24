Вице-спикер Госдумы: санкции против России продлятся десятилетия

Петр Толстой уверен, что санкции против России продлятся десятилетия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Санкции Евросоюза против России продлятся десятилетия. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на дебатах, организованных ассоциацией «Франко-российский диалог» в Париже.

«Санкции, которые есть сейчас, мы уверены, что они надолго. Это не на год, не на два, а на десятилетия», — сказал парламентарий. Также он отметил, что введенные против РФ ограничения являются не европейскими, а «экстратерриториальными», принятыми по инициативе США.

При этом, по словам Толстого, торговля между РФ и Америкой растет. «Когда им нужно делать бизнес, они снимают часть, не говоря об этом ЕС, покупают, делают свои дела», — приводит слова политика РИА «Новости». Из-за этого получается, что Европа теряет свое место на российском рынке, в то время как США и другие страны, наоборот, укрепляются на нем.