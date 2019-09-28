Пушков предсказал, что Зеленский поплатится за неосторожные слова о Меркель

Алексей Пушков заявил, что Зеленского могут ждать проблемы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украинского президента Владимира Зеленского ждут проблемы из-за нелестного высказывания в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель во время разговора с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в социальной сети Twitter озвучил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

В беседе с президентом США Зеленский согласился, что Меркель «много говорит и мало делает». Украинский лидер отметил, что Трамп прав даже не на сто, а на тысячу процентов. «Меркель это точно не оценила», — резюмировал Пушков. Он также отметил, что после публикации расшифровки беседы с главой Соединенных Штатов у Зеленского могут возникнуть проблемы с Берлином.

Ранее власти США обнародовали содержание беседы Трампа и Зеленского. На что в Кремле заявили, что разговор лидеров касается только Украины и США. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что публикация делового разговора — редкое явление в дипломатии.