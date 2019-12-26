Петросян поделился с другом страхами о совместных детях с молодой женой

Евгений Петросян не хочет детей Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Юморист Евгений Петросян не хочет детей от своей молодой супруги и помощницы Татьяны Брухуновой. Друг артиста Георгий Терехов рассказал в программе «Пусть говорят» Первого канала, что ему достаточно одной дочери.

Терехов поведал, что 74-летний артист не готов снова к пеленкам и бессонным ночам. «Я спросил у него: «Жень, ты что, действительно вновь хочешь стать отцом?» На что он ответил: «Ты что, не дай Бог! Мне одной хватит уже», — поделился Терехов, его слова приводит портал «Дни.ру».

Между тем, как указывает издание, 30-летняя супруга Петросяна Татьяна Брухунова следит за новостями из пабликов о детях и их воспитании, кроме того, она подписана на микроблог элитного перинатального центра.

Вначале декабря пара без пышных торжеств расписалась в одном из московских ЗАГСов. Перед этим молодая возлюбленная юмориста опубликовала в соцсетях фото с дорогим кольцом. Известно, что пара потратила на недельный отдых в Париже полмиллиона рублей.

Из открытых источников известно, что у Евгения Петросяна от первого брака есть 51-летняя дочь Викторина, которая вместе с мужем живёт на Манхэттене в Нью-Йорке, а также внуки Андрей и Марк.