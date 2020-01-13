Авербух рассказал, сколько зарабатывала Медведева в его шоу

Евгения Медведева играла Дороти в шоу Авербуха «Волшебник страны ОЗ» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

За участие в ледовом шоу «Волшебник страны ОЗ» фигуристке Евгении Медведевой платят больше 150 тысяч рублей. Об этом рассказал постановщик программы Илья Авербух.

«Мы работали с Евгенией на условиях соответствующим ставке ведущих мировых фигуристов <…> Раскрывать суммы мы не будем, но Евгения [Медведева], конечно, получает больше [150 тысяч рублей]», — передает слова Авербуха ТАСС.

Ранее некоторые издания распространили информацию, что Медведева получала в шоу Авербуха 150 тысяч рублей за выступление. Такой вывод ряд СМИ сделал из интервью хореографа, в котором он рассказал, что именно столько он платит артистам за выход на лед, напоминает «Национальная служба новостей». Однако позднее Авербух объяснил, что говорил о среднем гонораре фигуристов, которые уже завершили карьеру, а Медведева к таковым не относится.

При этом двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который вместе с партнершей и супругой Татьяной Волосожар участвовал в шоу Авербуха, заявил, что зарабатывал меньше названной хореографом суммы, сообщает RT. Об этом он иронично написал в своем twitter-аккаунте. «А почему мы не в курсе?», — пошутил он.