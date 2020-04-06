Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на дефицит масок

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев призвал россиян самостоятельно «сворачивать» маскиФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Телеведущий Владимир Соловьев призвал россиян не тратить время на крик и написание гневных постов по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим сделать их. Такое мнение он озвучил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам ведущего, люди могли бы потратить время на то, чтобы «приготовить» эти маски. «Им самим было бы спокойнее», — отметил Соловьев. Он также уточнил, что маски можно не сшивать, а просто «свернуть».

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров пообещал к середине апреля решить проблему дефицита масок. Для этого в стране нарастят собственное производство, а также закажут крупную партию из Китая.

При этом во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что маски предназначены для инфицированных, тогда как обывателям они могут нанести вред, сообщают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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