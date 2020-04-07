Американские эпидемиологи нашли связь между популярной прививкой и заболеваемостью коронавирусом

По мнению ученых, прививка от туберкулеза влияет на заражение коронавирусом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) выяснила влияние прививки БЦЖ на заболеваемость коронавирусной инфекцией. По их данным, в тех странах, где действует программа вакцинации от турберкулеза, заражение коронавирусом фиксируется реже в 10 раз. Об этом сообщает издание The IrishTimes.

Наличие вакцинации от туберкулеза и показатели смертности у пациентов с Covid-19 в рамках исследования ученые сравнили в 178 странах. «Заболеваемость коронавирусом в течение 15 дней составила 38 на один миллион человек в странах с вакцинацией от туберкулеза, в странах, где такая вакцинация отсутствует, это показатель составил 358 на миллион», — приводит слова исследователя Пола Хегарти « Федеральное агентство новостей».

На данный момент в России зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, погибли 47 человек. Всего COVID-2019 в стране инфицированы 6343 человека. Ранее российские ученые раскрыли, когда начнут тестировать на людях вакцину от коронавируса.