Деньги российских топ-менеджеров могут достаться их подчиненным

Идея правительства может помочь снизить разрыв между бедными и богатыми во время кризиса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Деньги, сэкономленные на вознаграждениях топ-менеджеров российских госкомпаний, могут пойти на зарплаты обычных сотрудников этих предприятий. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал экономист Константин Юрченко, комментируя идею правительства РФ установить потолок годовых доходов топ-менеджеров на уровне не более 30 млн рублей.

«Если некоторые перераспределения сверху приводят к сокращению имущественного неравенства — это хорошо для темпов экономического роста. Если предположить, на эту же сумму могут повыситься доходы более низкодоходных сотрудников госкорпораций», — объяснил он свою точку зрения. Юрченко добавил, что идея правительства выглядит разумной.

Экономист отметил — во время экономических кризисов усиливается разрыв между бедными и богатыми, что снижает темпы развития экономики страны. Также он подчеркнул, что высокие зарплаты для бизнеса выглядят логичными, ведь предприниматели работают. А вот для госуправления «мега-больших зарплат быть не должно». «Когда мы видим, что государство в погоне за экономией бюджет урезает и без того мизерные зарплаты бюджетников — это некрасиво при том, что остаются сверхвысокие доходы у руководителей госкорпораций», — заключил Юрченко.

Ранее «Коммерсанту» стало известно, что в правительстве России обсуждают ограничение выплат топ-менеджерам госкомпаний. Потолок годовых доходов хотят установить на уровне трех годовых зарплат премьер-министра — не более 30 млн рублей, пишет RNS . Однако и из этого правила могут быть исключения. Их будет утверждать сам президент РФ.

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