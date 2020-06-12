Бойца Росгвардии заподозрили в изнасиловании сослуживца

Инцидент произошел в в 22-й отдельной Калачевсой бригаде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи по Волгоградскому гарнизону возбудили уголовное дело о насильственных действиях в отношении ефрейтора Росгвардии. По мнению сыщиков, выпив водки, мужчина надругался над сослуживцем, используя бутылку из-под спиртного.

По версии следствия, ефрейтор и младший сержант Росгвардии выпивали водку на съемной квартире. «В три часа ночи, когда младший сержант заснул, ефрейтор, как указано в служебном рапорте, „не осознавая своих действий“, засунул сослуживцу в задний проход горлышко от водочной бутылки», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Утром сержант обратился в больницу, где ему поставили диагноз рваная рана прямой кишки. Контрактника госпитализировали в военный госпиталь. Подозреваемый был задержан.

В военном следственном отделе СКР по Волгоградскому гарнизону подтвердили факт расследования уголовного дела. Однако подробности следователи раскрывать не стали. В пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии комментировать произошедшее отказались.

Инцидент произошел между бойцами в 22-й отдельной Калачевсой бригаде. Ее состав принимал участие в разрешении карабахского и осетино-ингушского конфликтов, в первой и второй чеченских войнах, а также спецоперациях против террористов на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

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