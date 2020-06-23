Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Как ранее писало URA.RU, Борис Джонсон сам переболел коронавирусом . Несколько дней он провел в реанимации. У политика, как отмечалось, не проходили симптомы болезни на протяжении десяти дней — с момента положительного результата теста на Covid-19. Позже СМИ сообщили, что премьер-министр подключен к аппарату ИВЛ. Однако официальный Лондон эту информацию опроверг.

На данный момент Великобритания занимает пятое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 306,7 тысячи случаев инфицирования.

По мнению жителей туманного альбиона, зарплата премьера должна быть сокращена как минимум на 10%. Таким образом, считают они, Джонсон проявит солидарность с рабочими, которые пострадали из-за мер, введеных в стране с началом пандемии коронавируса. Инициативу поддержали 75% опрошенных жителей страны, и только 13% сказали, что в этом нет никакой необходимости, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Daily Mail.

Большая часть жителей Великобритании настаивает на том, чтобы сократить зарплату премьер-министра страны Бориса Джонсона. Сделать это, по мнению британцев, он должен в знак солидарности с пострадавшими из-за коронавируса рабочими.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно