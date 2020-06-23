22 июня 2020

Британцы сокращают зарплату премьеру Джонсону из-за коронавируса. В знак солидарности с рабочими

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, джонсон борис
Борис Джонсон может лишиться части зарплаты из-за пандемии Фото: depositphotos.com
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Большая часть жителей Великобритании настаивает на том, чтобы сократить зарплату премьер-министра страны Бориса Джонсона. Сделать это, по мнению британцев, он должен в знак солидарности с пострадавшими из-за коронавируса рабочими.

По мнению жителей туманного альбиона, зарплата премьера должна быть сокращена как минимум на 10%. Таким образом, считают они, Джонсон проявит солидарность с рабочими, которые пострадали из-за мер, введеных в стране с началом пандемии коронавируса. Инициативу поддержали 75% опрошенных жителей страны, и только 13% сказали, что в этом нет никакой необходимости, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Daily Mail.

На данный момент Великобритания занимает пятое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 306,7 тысячи случаев инфицирования.

Как ранее писало URA.RU, Борис Джонсон сам переболел коронавирусом. Несколько дней он провел в реанимации. У политика, как отмечалось, не проходили симптомы болезни на протяжении десяти дней — с момента положительного результата теста на Covid-19. Позже СМИ сообщили, что премьер-министр подключен к аппарату ИВЛ. Однако официальный Лондон эту информацию опроверг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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