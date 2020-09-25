Проекты, меняющие облик городов, спасены от сокращения

Число проектов благоустройства малых городов расширили в два раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Единая Россия» смогла защитить от сокращения программы благоустройства в российских городах. Как сообщает официальный сайт партии, под угрозой были несколько направлений, например дворовые территории, но в итоге количество проектов было, наоборот, расширено вдвое.

23 сентября на встрече с членами Совета Федерации президент Владимир Путин заявил о расширении проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. С 2020 года их число вырастет с 80 до 160. «Поддержку из федерального бюджета будут ежегодно получать не менее 160 проектов-победителей всероссийского конкурса создания комфортной среды», — сказал президент.

На сайте «Единой России» говорится, что ранее обсуждалось сокращение таких программ, но партия выступила в защиту интересов жителей. «В партию поступали обращения жителей, в которых они просят сохранить программу по благоустройству дворов. Эта тема также звучит и во время региональных дискуссий», — отметил ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На Ямале завершено благоустройство 26 общественных территорий из 84 запланированных Фото: пресс-служба «Единой России»

Параллельно с федеральными программами с 2017 года работает партпроект «Городская среда». На него в 2020 году из федерального бюджета выделено около 38,5 млрд рублей. На эти средства будет благоустроено около пяти тысяч общественных и шести тысяч дворовых территорий по всей стране. Координатор партпроекта «Городская среда» в ЯНАО Владимир Свидлов сообщил, что в регионе на сегодняшний день завершено благоустройство 26 общественных территорий из 84 запланированных — это 30% от плана. А также завершено благоустройство 542 дворов из 672, что составляет 80% от плановых показателей.

Территории для благоустройства выбирают сами жители в ходе общественных обсуждений голосований. «В 2020 году предложения по обустройству мест отдыха, зеленых уголков и спортивных объектов поступали от граждан, общественных объединений, учащихся, педагогов и родителей школ, территориальных общественных самоуправлений, инициативных групп микрорайонов. Почти все предложения были взяты в работу, часть территорий уже преобразилась, либо их предстоит благоустроить в ближайшее время», — рассказал координатор партийного проекта в Курганской области Игорь Прозоров.

Кроме того, партийцы ведут мониторинг всех проектов благоустройства: качество работ, сроки, наличие гарантий. По результатам последнего опроса единороссы выяснили, что порядка 80% россиян довольны результатами благоустройства.

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Общественная территория в Петухово (Курганская область) до благоустройства Фото: пресс-служба «Единой России»

Благоустроенная площадка в Петухово Фото: пресс-служба «Единой России»

Общественная территория в селе Камышное (Курганская область) до благоустройства Фото: пресс-служба «Единой России»