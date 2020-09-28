28 сентября 2020

В России заканчиваются места для пациентов с коронавирусом. Минздрав успокаивает резервом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция красной зоны Госпиталя ветеранов войн. Екатеринбург, больничный коридор, приемное отдлеление, больница, каталка больничная, коронавирус
В России занято порядка 90% коек для пациентов с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Почти 90% из 129 тысяч коек, развернутых в российских больницах для пациентов с коронавирусом, уже заняты. Однако, в случае необходимости, количество мест для зараженных будет увеличено. Об этом журналистам рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом», — приводит ТАСС слова Кузнецова. В качестве примера он привел весну, когда в начале пандемии в больницах подготовили 50 тысяч коек, но позже оперативно развернули еще более 130 тысяч.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила рост числа больных COVID-19 в стране сезонностью вируса. Пока власти не намерены вводить новые ограничения, но призывают россиян соблюдать меры профилактики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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