Почти 90% из 129 тысяч коек, развернутых в российских больницах для пациентов с коронавирусом, уже заняты. Однако, в случае необходимости, количество мест для зараженных будет увеличено. Об этом журналистам рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом», — приводит ТАСС слова Кузнецова. В качестве примера он привел весну, когда в начале пандемии в больницах подготовили 50 тысяч коек, но позже оперативно развернули еще более 130 тысяч.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила рост числа больных COVID-19 в стране сезонностью вируса. Пока власти не намерены вводить новые ограничения, но призывают россиян соблюдать меры профилактики.
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