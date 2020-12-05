Цены продолжат расти почти на все товары, спрогнозировал Максим Кривелевич Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В 2021 году доходы населения продолжат снижаться, а цены в магазинах будут расти. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

«Снижение доходов продолжается уже почти 10 лет, идет кризис. И это мы говорим об официальных данных Росстата. А если идет кризис, значит дорожают все товары, завязанные на импорте. А у нас это практически все товары, особенно не продуктовые. Но не нужно делать фетиш из Нового года — ценники в магазинах переклеивают каждый день, никто не подстраивается под конкретную дату. Не подорожать может, например, картошка, так как она от доллара не зависит», — рассказал URA.RU Кривелевич.

Доходы россиян в ближайшее время продолжат снижаться, уверен экономист. «Понятно, что жить будет еще сложнее. Не существует реальных советов, как серьезно экономить деньги, когда вокруг кризис. Поэтому берегите здоровье — оно понадобится, чтобы больше работать. Также сохраняйте мир в семье, оптимизм. И верьте в свои силы», — заключил он.

Ранее схожий прогноз давали эксперты «Альфа банка» и института «Центр развития» НИУ ВШЭ. По их расчетам, печальная ситуация в экономике не исправится в 2021 году. Аналитики советуют ждать каких-то улучшений только к 2022 году.