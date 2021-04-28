СМИ: Назарбаев уходит с занимаемой должности

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Назарбаев, назарбаев нурсултан
Токаев согласился на решение Назарбаева Фото:

Бывший первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана. Такую информацию передают казахстанские СМИ.

«Спасибо всем членам Ассамблеи за поддержку все годы этой работы. Но как известно, мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. Я всегда с вами буду и не отказываюсь. При этом ряд полномочий закреплен перед президентом страны. Я решил передать мое право возглавлять АНК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву», — сказал он в прощальном слове. Слова Назарбаева приводит издание Azattyq Rýhy.

Токаев согласился на решение Назарбаева и предложил тому стать почетным председателем ассамблеи. Он заявил, что звание почетного председателя по праву принадлежит бывшему президенту в силу его исторических заслуг перед народом и государством, пишет телеканал 360.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с 1990 по 2019 годы. После этого он сложил с себя полномочия и возглавил Совет безопасности страны и правящую партию «Нур Отан». Он также является членом Конституционного совета Казахстана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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