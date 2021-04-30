30 апреля 2021

Дети силовиков получили льготы при поступлении в вузы

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
Дети получат привелегии, даже если их родители были уволены со службы в связи с выслугой лет Фото:

Дети сотрудников МВД и Росгвардии получили преимущество при поступлении в некоторые высшие учебные заведения России. Этот закон вступает в силу 1 мая.

«Льготу получат абитуриенты, если их родители служат в органах внутренних дел или Росгвардии минимум 20 лет», — говорится в сообщении, которое приводит «Парламентская газета». Преимущество предоставляется абитуриентам при прочих равных условиях и только в вузах МВД и Росгвардии.

Отмечается, что дети смогут пользоваться привилегиями, даже если их родители были уволены со службы в связи с болезнью, возрастом или выслугой лет. Ранее соответствующий закон был рассмотрен депутатами Госдумы РФ. После этого его одобрил Совфед.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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