Дети силовиков получили льготы при поступлении в вузы

Дети сотрудников МВД и Росгвардии получили преимущество при поступлении в некоторые высшие учебные заведения России. Этот закон вступает в силу 1 мая.
«Льготу получат абитуриенты, если их родители служат в органах внутренних дел или Росгвардии минимум 20 лет», — говорится в сообщении, которое приводит «Парламентская газета». Преимущество предоставляется абитуриентам при прочих равных условиях и только в вузах МВД и Росгвардии.
Отмечается, что дети смогут пользоваться привилегиями, даже если их родители были уволены со службы в связи с болезнью, возрастом или выслугой лет. Ранее соответствующий закон был рассмотрен депутатами Госдумы РФ. После этого его одобрил Совфед.
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