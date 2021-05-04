Экономист призвал не поддерживать российский средний класс

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Государству стоит менять экономическую модель, а не помогать среднему классу Фото:
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Экономический кризис 2020

Средний класс в России представлен немногочисленной группой, однако и ее государству не следует поддерживать. Таким мнением поделился экономист Михаил Хазин.

Ранее ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов предупредил о том, что в России люди среднего класса начали беднеть. По его мнению, это произошло в период коронавирусных ограничений, уточняет «Национальная служба новостей». Государство должно было поддерживать и их, а не только «самых слабых», пишет Life.

«В рамках разрушения либерально-экономической модели превращение среднего класса в бедных — это неизбежный процесс. Соответственно, поддержка среднего класса — вещь абсолютно бессмысленная, потому что этих денег не хватит, всех денег не хватит», — поясняет свою позицию Хазин в интервью радио «Говорит Москва».

Решить эту проблему можно только одним способом, уверен экономист. «Необходимо менять экономическую модель», — заключил Хазин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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