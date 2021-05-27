У границ РФ засекли увеличение числа украинских дронов

В ФСБ заметили увеличение числа дронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В последнее время увеличилось количество полетов украинских дронов на границе с Россией. Об этом рассказал первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

«При содействии западных партнеров ГПСУ [Государственная пограничная служба Украины] постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности», — отметил Кулишов в интервью РИА «Новости». По его словам, возросло количество полетов дронов на сухопутном участке границы между странами.

Он отметил, что Украина изучает опыт использования израильских и турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов для возможного применения в зоне конфликта на юго-востоке страны.

В ФСБ сообщили, что Украина почти прекратила строительные работы на границе с Россией. Кулишов предположил, что это связано с нехваткой денег, пишет RT.

Ранее Киеву предложили пересмотреть границы с Россией. В Крыму отметили, что Киеву стоит начать налаживание отношений с демаркации государственной границы и приведения в порядок географических карт.