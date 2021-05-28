Россиянина оштрафовали на 31 млн рублей за валютный перевод

Налоговая служба РФ оштрафовала на 31 миллион рублей россиянина Николая Кузнецова, который совершил валютный перевод. Мужчина пожаловался на действия ведомства в Конституционный суд страны.
«Жалоба гражданина Н. В. Кузнецова на нарушение его конституционных прав. <…> Принята к рассмотрению», — указано в материалах суда. Как передает ТАСС, суд проверит на соответствие Конституции нормы российского законодательства, из-за которых мужчине выписали многомиллионный штраф.
В жалобе Кузнецова указано, что в 2014 году он совершил перевод почти на 616 тысяч долларов со своего вклада в Транскапиталбанке на счет отца в Мособлбанке. Но деньги не поступили. Мужчина выяснил, что валютный перевод осуществлялся через счет в банке США, однако деньги заблокировали, поскольку Мособлбанк оказался под американскими санкциями.
Кузнецов пытался добиться возвращение средств от Транскапиталбанка, но суд счет санкции «обстоятельствами непреодолимой силы», которые освобождают кредитное учреждение от ответственности. Только через два года россиянин вернул деньги через банк США и счет в Лондоне.
А в 2017 году налоговая служба РФ завела на Кузнецова административное дело за незаконные валютные операции. По версии следствия, мужчина в обход своих счетов в РФ перевел из банка в США английские деньги. В результате Кузнецову назначили штраф в 31 млн рублей. Мужчина подсчитал наказание незаконным и написал жалобу в Европейский суд по правам человека и в Конституционный суд России.
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