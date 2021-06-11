В выходные на курганских и челябинских дорогах ограничат движение

В длинные выходные 12, 13 и 14 июня на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей будет действовать ряд ограничений, связанных с ремонтными работами. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «УпрДор Южный Урал».
Так, в Челябинской области водителям следует учитывать возможные задержки на следующих участках автодорог:
М-5 «Урал»
ремонт автомобильной дороги км 1829 — км 1844 (правый проезд, в районе населенных пунктах Тактыбай, Биргильда) — движение по одной полосе правого проезда;
ремонт путепровода через автомобильную дорогу км 1858 (рядом с поселком Саргазы) — прекращение движения по сооружению;
работы по устройству защитных слоев автомобильной дороги км 1754 — км 1763 (в районе города Златоуста) — организация реверсивного движения, км 1860 — км 1871, правый проезд (выезд из Челябинска в сторону Уфы) — движение по одной полосе правого проезда;
ремонт путепровода через железную дорогу на 1777 км (рядом с городом Миасс) — организация реверсивного движения
М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу
ремонт автомобильной дороги км 43 — км 50 (левый проезд, в районе н. п. Султаево, Чишма, Смольное) — движение по одной полосе левого проезда;
ремонт путепровода через автомобильную дорогу на 66 км (рядом с поселком Башакуль в Аргаяшском районе) — прекращение движения по сооружению.
Р-254 «Иртыш» в сторону Кургана
работы по устройству защитных слоев автомобильной дороги км 37 — км 47 (в районе села Миасское Красноармейского района) — организация реверсивного движения.
А-310 «Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан»
ремонт автомобильной дороги км 134 — км 143 (возле Троицка) — организация реверсивного движения.
В Курганской области возможны задержки на трассе Р-254 «Иртыш»:
работы по устройству слоев износа на участке км 268 — км 276 — организация реверсивного движения;
ремонт автомобильной дороги км 374 — км 379 — организация реверсивного движения.