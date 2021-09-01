Одно из красивейших мест туристического маршрута осквернили жирной рекламной надписью Фото: пресс-служба национального парка «Таганай»

В черный список национального парка «Таганай» (Челябинская область) попала тюменская компания «Черный чеснок». Бизнесмены ради своего промо испортили заповедную скалу, оставив на ней надпись, пояснили URA.RU в пресс-службе нацпарка.

«Один из останцов таганайской Семибратки попытались превратить в рекламный носитель. О „креативном“ (на их взгляд) подходе к продвижению в Instagram рассказали сами инициаторы акции. И предложили всем желающим фотографироваться на фоне надписи на скале, а если она вдруг начнёт стираться — обновить», — пояснили URA.RU в нацпарке.

«Это была первая наша пасхалка на одной из вершин таганайской „пятибратки“. Ее нашел любитель активного отдыха», — говорится в подписи к первому из трех снимков в соцсети тюменской фирмы.

Сейчас пост удалили, но сотрудники «Таганая» успели сделать скриншоты. О жестком запрете оставлять надписи на объектах нацпарка всех его гостей предупреждают при регистрации под подпись, однако тюменцы этим пренебрегли.

По факту произошедшего составлен протокол о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Максимальная санкция предусматривает штраф до 500 тыс. рублей. Бренд «Черный чеснок» использует ООО «Иновика», которая специализируется на переработке плодоовощной продукции. По указанному на сайте телефону не ответили на звонок.

Сотрудники нацпарка сделали скриншоты соцсети тюменской компании Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»