Масляков обвинил ТНТ в воровстве идеи КВН

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, масляков александр
Масляков жестко высказался о конкурентах Фото:

Телевизионное шоу «Игра» на ТНТ является аналогом шоу КВН. Об этом заявил Александр Масляков, руководитель и ведущий телепередачи «Клуб веселых и находчивых».

«Все, что я могу сказать насчет „Игры“, это то, что они просто взяли и украли идею», — сообщил Масляков в беседе с NEWS.ru. Кроме того, ведущий опроверг слухи о закрытии своего шоу, которые начали распространяться в связи с появлением «Игры». «КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться», — заявил Масляков.

Плагиат — не единственная претензия в адрес «Игры». Ранее шоу обвиняли в пропаганде ЛГБТ.

«Игра» — российское юмористическое телешоу от Comedy Club Production, выходящее на телеканале ТНТ. КВН — серия телевизионных юмористических игр с участием команд советских, а потом и российских вузов. Выходит с 1961 года (с перерывом с 1972 по 1986 год).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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