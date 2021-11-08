Масляков обвинил ТНТ в воровстве идеи КВН

Масляков жестко высказался о конкурентах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телевизионное шоу «Игра» на ТНТ является аналогом шоу КВН. Об этом заявил Александр Масляков, руководитель и ведущий телепередачи «Клуб веселых и находчивых».

«Все, что я могу сказать насчет „Игры“, это то, что они просто взяли и украли идею», — сообщил Масляков в беседе с NEWS.ru . Кроме того, ведущий опроверг слухи о закрытии своего шоу, которые начали распространяться в связи с появлением «Игры». «КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться», — заявил Масляков.

Плагиат — не единственная претензия в адрес «Игры». Ранее шоу обвиняли в пропаганде ЛГБТ.

«Игра» — российское юмористическое телешоу от Comedy Club Production, выходящее на телеканале ТНТ. КВН — серия телевизионных юмористических игр с участием команд советских, а потом и российских вузов. Выходит с 1961 года (с перерывом с 1972 по 1986 год).