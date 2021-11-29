Генералов Росгвардии подозревают в хищении 200 млн рублей

Главная военная прокуратура намерена возбудить уголовное дело против четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Их обвиняют в хищении 200 млн рублей и в злоупотреблении полномочиями.
По данным «
Под подозрение в особо крупном мошенничестве попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, включая генерал-майора Андрея Козлова, отмечает издание. В злоупотреблении должностными полномочиями подозреваются бывший начальник главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков, его заместитель генерал-майор Александр Выродов, а также глава департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов.
Ранее также сообщалось, что Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и приговорил его к шести годам колонии. По версии следствия, высокопоставленный силовик помог своей супруге незаконно получить помещение под ее бизнес в подмосковной Балашихе.
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