29 ноября 2021

Генералов Росгвардии подозревают в хищении 200 млн рублей

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Пресс-конференция генерала Росгвардии Ясинского. Челябинск, погон, генерал-майор, шеврон, росгвардия
Под подозрения попали семь высокопоставленных силовиков Фото:

Главная военная прокуратура намерена возбудить уголовное дело против четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Их обвиняют в хищении 200 млн рублей и в злоупотреблении полномочиями.

По данным «Коммерсанта» семь старших лиц Росгвардии являются фигурантами итогов проверки, в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость». Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Однако система, на которую потратили 200 млн рублей, так и не заработала, при этом все средства были освоены.

Под подозрение в особо крупном мошенничестве попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, включая генерал-майора Андрея Козлова, отмечает издание. В злоупотреблении должностными полномочиями подозреваются бывший начальник главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков, его заместитель генерал-майор Александр Выродов, а также глава департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов.

Ранее также сообщалось, что Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и приговорил его к шести годам колонии. По версии следствия, высокопоставленный силовик помог своей супруге незаконно получить помещение под ее бизнес в подмосковной Балашихе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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