Ученые: коронавирус приводит к сахарному диабету

Скачок сахара в крови после COVID-19 может возникнуть из-за стресса и приема стероидных препаратов Фото: Анна Майорова © URA.RU

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У пациентов, переболевших коронавирусом, участились случаи развития сахарного диабета. Об этом сообщается в исследовании ученых разных стран, опубликованном в журнале «Американской диабетической ассоциации». Специалисты полагают, что диабет может развиться через полгода после госпитализации с COVID-19.

«Феномен впервые возникшего диабета после поступления в больницу ранее наблюдался при других вирусных инфекциях и острых заболеваниях. Точные механизмы впервые возникшего диабета у людей с COVID-19 не известны, но вполне вероятно, что это ряд сложных взаимосвязанных процессов», — сообщается в статье.

В частности, ученые указывают, что развитию диабета может способствовать повышение уровня глюкозы в крови на фоне стресса и приема стероидов. Также вирус SARS-CoV-2 может прямо или косвенно влиять на бета-клетки поджелудочной железы, которые продуцируют инсулин.

Исследователей особенно встревожила информация, поступившая из Лондона, — там сахарный диабет обнаружили у детей, переболевших COVID-19. Количество таких случаев увеличилось на 80% по сравнению с доковидным периодом. У детей обнаружили диабет первого типа, при котором больной полностью зависит от инсулина.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка подтвердила «Известиям», что в России также резко увеличилось число пациентов с диабетом, возникшим после коронавируса. Она также напомнила, что COVID-19 может «запустить» диабет первого типа у тех, кто страдает заболеванием второго типа (неинсулинозависимым).

Ранее сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU перечислили пациентов с COVID-19, у которых могут образовываться тромбы. Среди них заядлые курильщики, люди с сахарным диабетом и избыточной массой тела.