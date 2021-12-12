Песков: агрессивная риторика Байдена не помогает РФ и США

Дмитрий Песков прокомментировал агрессию западных стран по отношению к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В последнее время со стороны США много агрессии в сторону России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание американского лидера Джо Байдена о том, что США готовы «совершать маневры», если РФ «нападет» на Украину.

«Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», — заявил Песков радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, ранее главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) заявили об «абсолютном единении» в вопросе о жестких мерах противодействия российской «агрессии» на Украине. Представитель Госдепартамента сделал такое заявление после первого дня встречи глав МИД стран G7 11 декабря в Ливерпуле.