Счетная палата: часть молодых семей в РФ лишится льготного жилья

Счетная палата сообщила о проблемах с обеспечением жильем молодых семей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Счетной палате допускают, что на обеспечение жильем всех молодых семей, которые стоят в очереди на выплаты) понадобится около 13 лет. В итоге семьи могут не получить льготу из-за ограничений по возрасту.

«В 2018 году в очереди на получение соцвыплаты стояло 226,2 тысяч семей, в 2019 году — 206,9, в 2020 году — 197,2 тысяч. Жилье молодым семьям выделают в рамках госпрограммы. За 2018—2020 годы на эти цели направили 104,6 млрд рублей, из которых 33,2 млрд рублей предоставили регионы», — передает « Коммерсантъ » данные отчета СП.

Также отмечается, что потребности регионов к объемам субсидий составили 13% в 2020 году. Формула расчета выплат не учитывает общую численность молодых семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал запретить списывать социальные выплаты в счет долгов. Из федерального бюджета на материнский капитал и другие социальные выплаты потратят 2,7 трлн рублей за три года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам