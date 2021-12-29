Стоимость ОСАГО для россиян будет зависеть от их поведения

29 декабря 2021 в 19:57 Размер текста - 17 +

Стоимость ОСАГО будет зависеть от поведения водителей на дорогах Фото: Илья Московец © URA.RU Центробанк РФ с нового года расширит границы тарифного коридора по ОСАГО. Теперь стоимость страхового полиса будет зависеть от поведения водителей на дорогах. «Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Указание вступает в силу с 9 января 2022 года», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. Для легковых автомобилей регулятор расширил диапазон базовых ставок на 10% как вверх, так и вниз. Для общественного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев — это тарифный коридор увеличится на 4,9%. Для других транспортных средств, в том числе такси, он расширится на 30%. Также Центробанк РФ пересмотрел коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя и аварийности. Кроме того, регулятор провел дополнительную калибровку региональных коэффициентов. Изменения по ним также вступают в силу с 9 января 2022 года. Исключение — нововведения, которые касаются коэффициента за аварийность «бонус-малус» (КБМ). Они начнут действовать с 1 апреля 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Минфин РФ и профильные ведомства планируют в четыре раза увеличить выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО. Максимальная компенсация, которую смогут получить граждане, составит два миллиона рублей. По данным источников, Минфин РФ не отрицает, что изменения приведут к подорожанию полисов ОСАГО. На сколько именно вырастет стоимость полисов, каждая компания будет определять индивидуально, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центробанк РФ с нового года расширит границы тарифного коридора по ОСАГО. Теперь стоимость страхового полиса будет зависеть от поведения водителей на дорогах. «Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Указание вступает в силу с 9 января 2022 года», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. Для легковых автомобилей регулятор расширил диапазон базовых ставок на 10% как вверх, так и вниз. Для общественного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев — это тарифный коридор увеличится на 4,9%. Для других транспортных средств, в том числе такси, он расширится на 30%. Также Центробанк РФ пересмотрел коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя и аварийности. Кроме того, регулятор провел дополнительную калибровку региональных коэффициентов. Изменения по ним также вступают в силу с 9 января 2022 года. Исключение — нововведения, которые касаются коэффициента за аварийность «бонус-малус» (КБМ). Они начнут действовать с 1 апреля 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Минфин РФ и профильные ведомства планируют в четыре раза увеличить выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО. Максимальная компенсация, которую смогут получить граждане, составит два миллиона рублей. По данным источников, Минфин РФ не отрицает, что изменения приведут к подорожанию полисов ОСАГО. На сколько именно вырастет стоимость полисов, каждая компания будет определять индивидуально, передает телеканал 360.