Журналистка Washington Post защитила Валиеву и обвинила WADA

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Washington Post выпустил материал в поддержку Камилы Валиевой Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Журналистка «Washington Post » Сэлли Дженкинс написала материал, в котором выступила в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. По словам американки, система Всемирного антидопингового агентства (WADA) неэффективна.

«Время проверки и оглашения результата пробы стало логичным исходом негибкой политики WADA и, возможно, стало следствием политизированности. Вину за сложившуюся ситуацию на систему проверки допинг-проб лежит на агентстве. Причины для наказания Валиевой отсутствуют», — сообщает журналистка в своем материале, который опубликован на сайте газеты.

По мнению Дженкинс, WADA и МОК следуют курсу «если сомневаешься, наказывай». Таким образом, в резонансном процессе скрыта несправедливость по отношению к спортсменам.

Ранее Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. При этом Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и,после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе, одну из них уже в Китае. Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, однако уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение, уточняет телеканал 360. Позднее WADA заявило о намерении подать апелляцию.

Зимние Олимпийские игры в 2022 году проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Медали будут разыграны в 14 видах спорта. Для участия приехали спортсмены из 91 страны. Российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Журналистка «Washington Post » Сэлли Дженкинс написала материал, в котором выступила в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. По словам американки, система Всемирного антидопингового агентства (WADA) неэффективна. «Время проверки и оглашения результата пробы стало логичным исходом негибкой политики WADA и, возможно, стало следствием политизированности. Вину за сложившуюся ситуацию на систему проверки допинг-проб лежит на агентстве. Причины для наказания Валиевой отсутствуют», — сообщает журналистка в своем материале, который опубликован на сайте газеты. По мнению Дженкинс, WADA и МОК следуют курсу «если сомневаешься, наказывай». Таким образом, в резонансном процессе скрыта несправедливость по отношению к спортсменам. Ранее Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. При этом Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и,после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе, одну из них уже в Китае. Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, однако уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение, уточняет телеканал 360. Позднее WADA заявило о намерении подать апелляцию. Зимние Олимпийские игры в 2022 году проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Медали будут разыграны в 14 видах спорта. Для участия приехали спортсмены из 91 страны. Российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...