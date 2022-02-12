Журналистка Washington Post защитила Валиеву и обвинила WADA

Washington Post выпустил материал в поддержку Камилы Валиевой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Журналистка «Washington Post » Сэлли Дженкинс написала материал, в котором выступила в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. По словам американки, система Всемирного антидопингового агентства (WADA) неэффективна.

«Время проверки и оглашения результата пробы стало логичным исходом негибкой политики WADA и, возможно, стало следствием политизированности. Вину за сложившуюся ситуацию на систему проверки допинг-проб лежит на агентстве. Причины для наказания Валиевой отсутствуют», — сообщает журналистка в своем материале, который опубликован на сайте газеты.

По мнению Дженкинс, WADA и МОК следуют курсу «если сомневаешься, наказывай». Таким образом, в резонансном процессе скрыта несправедливость по отношению к спортсменам.

Ранее Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. При этом Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и,после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе, одну из них уже в Китае. Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, однако уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение, уточняет телеканал 360. Позднее WADA заявило о намерении подать апелляцию.

Зимние Олимпийские игры в 2022 году проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Медали будут разыграны в 14 видах спорта. Для участия приехали спортсмены из 91 страны. Российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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