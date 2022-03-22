В российских школах перенесли главные контрольные работы

22 марта 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

ВПР будут проводить осенью вместо весны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В российских школах перенесли Всероссийские проверочные работы с весны на осень из-за распространения коронавируса. Соответствующее решение приняли в Рособрнадзоре. Читатели URA.RU связывают перенос контрольных с дефицитом бумаги в школах. «Рособрнадзор сообщает, что в связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19 проведение ВПР в 2022 году переносится с весеннего на осенний период», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU). Там отметили, что новую дату проведения работ сообщат позднее. По словам родителей школьников, подготовки к экзаменам отменяются из-за дефицита бумаги в школах. Также собеседники URA.RU говорят, что в учебных заведениях недостает картриджей для принтера. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области и в Рособрнадзор. Ответов на момент публикации не поступало. Сообщения о резком подорожании бумаги появились в середине марта — после того, как часть зарубежных компаний отказалась от бизнеса в РФ на фоне антироссийских санкций Запада. Бумага формата А4 начала дорожать в РФ до 200% за сутки. В школах Санкт-Петербурга остановили Всероссийские проверочные работы из-за недостатка бумаги. Санкции были введены после начала специальной операции РФ на Украине, начатой из-за усиления обстрелов ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин заявлял, что решение о денацификации и демилитаризации Украины принято на пике восьмилетней войны ВСУ с гражданами Донбасса. Власти РФ говорили, что страны Запада не оставили России выбора и своей недружественной политикой вынудили начать спецоперацию. Западные лидеры заявили, что санкции нацелены на то, чтобы нанести максимальный ущерб экономической, социальной и гуманитарной сферам РФ. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, сравнил подобные шаги с агрессией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В российских школах перенесли Всероссийские проверочные работы с весны на осень из-за распространения коронавируса. Соответствующее решение приняли в Рособрнадзоре. Читатели URA.RU связывают перенос контрольных с дефицитом бумаги в школах. «Рособрнадзор сообщает, что в связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19 проведение ВПР в 2022 году переносится с весеннего на осенний период», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU). Там отметили, что новую дату проведения работ сообщат позднее. По словам родителей школьников, подготовки к экзаменам отменяются из-за дефицита бумаги в школах. Также собеседники URA.RU говорят, что в учебных заведениях недостает картриджей для принтера. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области и в Рособрнадзор. Ответов на момент публикации не поступало. Сообщения о резком подорожании бумаги появились в середине марта — после того, как часть зарубежных компаний отказалась от бизнеса в РФ на фоне антироссийских санкций Запада. Бумага формата А4 начала дорожать в РФ до 200% за сутки. В школах Санкт-Петербурга остановили Всероссийские проверочные работы из-за недостатка бумаги. Санкции были введены после начала специальной операции РФ на Украине, начатой из-за усиления обстрелов ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин заявлял, что решение о денацификации и демилитаризации Украины принято на пике восьмилетней войны ВСУ с гражданами Донбасса. Власти РФ говорили, что страны Запада не оставили России выбора и своей недружественной политикой вынудили начать спецоперацию. Западные лидеры заявили, что санкции нацелены на то, чтобы нанести максимальный ущерб экономической, социальной и гуманитарной сферам РФ. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, сравнил подобные шаги с агрессией.