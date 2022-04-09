Евросоюз прекратил пропускать грузовые автомобили из России

Из-за санкций ЕС больше не пропускает грузовые авто, зарегистрированные в России и Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские и белорусские грузовые автомобили с 8 апреля больше не могут въехать на территорию Евросоюза. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

«C 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с РФ и Республикой Беларусь, прекратили допуск автотранспорта указанных стран. Ссылаясь на пятый санкционный пакет», — говорится на официальном сайте ведомства.

При этом новые санкции Евросоюза, касающиеся ограничений по автотранзиту через территорию ЕС, не распространяются на сообщение с Калининградской областью, отмечает RT. Глава региона Антон Алиханов сообщил, что в случае перевозки между Калининградом и остальной частью РФ считаются внутринациональным транзитом, дополняет «Национальная служба новостей».

Пятый пакет санкций против России предполагает также эмбарго на поставки российского угля и запрет для российских судов на заход в европейские порты. Кроме того, полностью запрещаются транзакции и замораживаются активы нескольких ключевых российских банков.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация территории, а не ее оккупация. Российские военные бережно относятся к мирным гражданам и спасают жизни украинских военных. Однако несмотря на это страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции. По мнению Путина, их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. По просьбе главы государства в России уже разработаны антикризисные меры. Помощь будет оказана и обычным гражданам, и бизнесу.

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