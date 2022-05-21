«Ведомости»: в России введут порядок оплаты санкционных товаров

22 мая 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

В России собираются ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран. Об этом рассказали газета «Ведомости» два источника, знакомых с обсуждением инициативы. Российские юридические и физические лица, органы власти и учрежденные ими организации, имеющие лицензионные контракты с правообладателями из недружественных стран, обяжут осуществлять платежи через рублевый счет в российском банке, рассказали собеседники газеты. По их словам, сейчас подготавливается соответствующий указ президента РФ Владимира Путина. Уточняется, что за объекты интеллектуальной собственности, использование которых запретили в РФ правообладатели, все равно будут осуществлять платежи. Российские лицензиаты исполнят таким образом обязательства перед партнерами из недружественных государств, отметили собеседники газеты. Новый порядок должен действовать до отмены санкций и запретов. По словам одного из источников, с одной стороны мера дает возможность театрам, кинотеатрам, видеосервисам, промышленным производителям и торговым компаниям пользоваться объектами интеллектуальной собственности из недружественных стран. С другой стороны — они смогут не нарушать права лицензиара и выплачивать ему причитающееся вознаграждение, добавил он. Новый режим оплаты по лицензионным контрактам не затронет тех, кто ввозит в страну лекарства, медицинские изделия, промышленную, сельскохозяйственную и пищевую продукцию. А также не нововведение не коснется компании, использующие интеллектуальную собственность для оказания услуг связи, разработки компьютерных программ и центров обработки данных. Ранее сообщалось, что ритейлер «Яндекс.Маркет» разрешил продавать товары, попавшие под антироссийские санкции Запада. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал возвращение импортных товаров в Россию. Тем временем американский Минфин начал бороться с обходом санкций против РФ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. Ранее американские власти не смогли принять закон об изъятии активов россиян. США отказались возвращать российским олигархам конфискованное имущество.