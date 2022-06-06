«Известия»: российские банки ждут снижения ключевой ставки до 10%

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Ставки по вкладам в России снизятся и вернутся к однозначным значениям Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Российские банки ждут, что 10 июня на заседании Центробанка будет принято решение опустить ключевую ставку в России на 1 процентный пункт — до 10%. Это может быть сделано из-за замедленной инфляции в стране и укрепления рубля, пояснили аналитики.

«Банк России продолжит снижать ключевую ставку на плановом заседании в июне, считают все 11 опрошенных аналитиков из крупнейших российских банков. Девять из них ожидают, что шаг регулятора составит 1 процентный пункт», — такой прогноз опубликовало издание «Известия».

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В таком случае ставки по вкладам снизятся с текущих двузначных значений и вернутся к однозначным, пишет телеканал 360. Банк России на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на 3% — до 11% годовых. Это было сделано, чтобы удешевить кредиты, ставшие недоступными для бизнеса, и ослабить курс национальной валюты.

В апреле регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 14%. Этому решению предшествовало рекордное повышение ставки до 20% годовых. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года. Как правило, значения ключевой ставки в России зависят от ожидаемой динамики инфляции.

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Российские банки ждут, что 10 июня на заседании Центробанка будет принято решение опустить ключевую ставку в России на 1 процентный пункт — до 10%. Это может быть сделано из-за замедленной инфляции в стране и укрепления рубля, пояснили аналитики. «Банк России продолжит снижать ключевую ставку на плановом заседании в июне, считают все 11 опрошенных аналитиков из крупнейших российских банков. Девять из них ожидают, что шаг регулятора составит 1 процентный пункт», — такой прогноз опубликовало издание «Известия». В таком случае ставки по вкладам снизятся с текущих двузначных значений и вернутся к однозначным, пишет телеканал 360. Банк России на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на 3% — до 11% годовых. Это было сделано, чтобы удешевить кредиты, ставшие недоступными для бизнеса, и ослабить курс национальной валюты. В апреле регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 14%. Этому решению предшествовало рекордное повышение ставки до 20% годовых. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года. Как правило, значения ключевой ставки в России зависят от ожидаемой динамики инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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