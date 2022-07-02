МИД Украины: Киев защищает Европу от Путина

02 июля 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Украина создает преграду для разрушения экономики Европы, считают в украинском МИД Фото: Официальный сайт президента Украины Украина не позволяет президенту России Владимиру Путину подорвать благополучие Европы, спровоцировав кризис в ее странах. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Продолжать поддерживать Украину очень важно для европейских партнеров, потому что Путин ненавидит благополучие европейцев и хочет принести кризис в дверь каждого европейского дома. Украина стоит на пути этих злонамеренных планов. Поддерживая нас, партнеры поддерживают себя», — написал Кулеба в Twitter. Россия проводит на Украине специальную операцию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что она проводится вынужденно, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. По данным ВЦИОМ, решение о проведении спецоперации на Украине поддерживают 72% россиян, передает РАПСИ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украина не позволяет президенту России Владимиру Путину подорвать благополучие Европы, спровоцировав кризис в ее странах. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Продолжать поддерживать Украину очень важно для европейских партнеров, потому что Путин ненавидит благополучие европейцев и хочет принести кризис в дверь каждого европейского дома. Украина стоит на пути этих злонамеренных планов. Поддерживая нас, партнеры поддерживают себя», — написал Кулеба в Twitter. Россия проводит на Украине специальную операцию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что она проводится вынужденно, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. По данным ВЦИОМ, решение о проведении спецоперации на Украине поддерживают 72% россиян, передает РАПСИ.