Песков назвал последствия для недружественных стран

22 июля 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Россия понизит уровень контактов с «новыми» недружественными странами, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Попадание стран в список «недружественных к России государств» влечет за собой понижение уровня контактов и ограничения по набору персонала в их консульства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Попадание в список влечет за собой понижение уровня контактов. Правительство принимает такое решение, связано это с недружественными проявлениями этих государств. Это связано с ограничениями с набором персонала в консульства, возможны другие последствия», — сказал Песков в ходе концефенц-колла. Россия расширила список «недружественных государств» 22 июля. В него, помимо США и Канады, вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Эти государства вели против России экономические санкции на фоне специальной операции по демилитаризации Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Попадание стран в список «недружественных к России государств» влечет за собой понижение уровня контактов и ограничения по набору персонала в их консульства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Попадание в список влечет за собой понижение уровня контактов. Правительство принимает такое решение, связано это с недружественными проявлениями этих государств. Это связано с ограничениями с набором персонала в консульства, возможны другие последствия», — сказал Песков в ходе концефенц-колла. Россия расширила список «недружественных государств» 22 июля. В него, помимо США и Канады, вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Эти государства вели против России экономические санкции на фоне специальной операции по демилитаризации Украины.