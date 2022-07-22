Песков назвал последствия для недружественных стран

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия понизит уровень контактов с «новыми» недружественными странами, заявил Песков Фото:

Попадание стран в список «недружественных к России государств» влечет за собой понижение уровня контактов и ограничения по набору персонала в их консульства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Попадание в список влечет за собой понижение уровня контактов. Правительство принимает такое решение, связано это с недружественными проявлениями этих государств. Это связано с ограничениями с набором персонала в консульства, возможны другие последствия», — сказал Песков в ходе концефенц-колла.

Россия расширила список «недружественных государств» 22 июля. В него, помимо США и Канады, вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Эти государства вели против России экономические санкции на фоне специальной операции по демилитаризации Украины.

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Попадание стран в список «недружественных к России государств» влечет за собой понижение уровня контактов и ограничения по набору персонала в их консульства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Попадание в список влечет за собой понижение уровня контактов. Правительство принимает такое решение, связано это с недружественными проявлениями этих государств. Это связано с ограничениями с набором персонала в консульства, возможны другие последствия», — сказал Песков в ходе концефенц-колла. Россия расширила список «недружественных государств» 22 июля. В него, помимо США и Канады, вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Эти государства вели против России экономические санкции на фоне специальной операции по демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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