Под Екатеринбургом экстренно садятся самолеты, летевшие в Тюмень

11 августа 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

В Тюмени в запланированное время посадки самолетов была плохая погода Фото: Денис Моргунов © URA.RU В аэропорту Кольцово (Свердловская область) экстренно посадили пять самолетов, которые должны были следовать в Тюмень, но из-за плохой погоды не смогли долететь до пункта назначения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «На запасной аэродром в Кольцово прибыли пять рейсов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Череповца», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что экстренная посадка назначена из-за сложных погодных условий в Тюмени, куда следовали рейсы. Сотрудники авиакомпаний, борта которых пришлось посадить в Кольцово, взаимодействуют с пассажирами и помогают им. Четыре из пяти самолетов уже вылетели в Тюмень. Ранее к экстренной посадке готовился экипаж рейса «Уральских авиалиний». На борту в этот момент находились 180 человек.

В аэропорту Кольцово (Свердловская область) экстренно посадили пять самолетов, которые должны были следовать в Тюмень, но из-за плохой погоды не смогли долететь до пункта назначения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «На запасной аэродром в Кольцово прибыли пять рейсов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Череповца», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что экстренная посадка назначена из-за сложных погодных условий в Тюмени, куда следовали рейсы. Сотрудники авиакомпаний, борта которых пришлось посадить в Кольцово, взаимодействуют с пассажирами и помогают им. Четыре из пяти самолетов уже вылетели в Тюмень. Ранее к экстренной посадке готовился экипаж рейса «Уральских авиалиний». На борту в этот момент находились 180 человек.