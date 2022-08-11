Под Екатеринбургом экстренно садятся самолеты, летевшие в Тюмень

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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, путешествие, самолет, перелет
В Тюмени в запланированное время посадки самолетов была плохая погода Фото:

В аэропорту Кольцово (Свердловская область) экстренно посадили пять самолетов, которые должны были следовать в Тюмень, но из-за плохой погоды не смогли долететь до пункта назначения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«На запасной аэродром в Кольцово прибыли пять рейсов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Череповца», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что экстренная посадка назначена из-за сложных погодных условий в Тюмени, куда следовали рейсы.

Сотрудники авиакомпаний, борта которых пришлось посадить в Кольцово, взаимодействуют с пассажирами и помогают им. Четыре из пяти самолетов уже вылетели в Тюмень.

Ранее к экстренной посадке готовился экипаж рейса «Уральских авиалиний». На борту в этот момент находились 180 человек.

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В аэропорту Кольцово (Свердловская область) экстренно посадили пять самолетов, которые должны были следовать в Тюмень, но из-за плохой погоды не смогли долететь до пункта назначения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «На запасной аэродром в Кольцово прибыли пять рейсов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Череповца», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что экстренная посадка назначена из-за сложных погодных условий в Тюмени, куда следовали рейсы. Сотрудники авиакомпаний, борта которых пришлось посадить в Кольцово, взаимодействуют с пассажирами и помогают им. Четыре из пяти самолетов уже вылетели в Тюмень. Ранее к экстренной посадке готовился экипаж рейса «Уральских авиалиний». На борту в этот момент находились 180 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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