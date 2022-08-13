Российская армия уничтожила более 200 националистов в ДНР

Российская армия продолжает уничтожать националистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты во время специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины уничтожила более 200 националистов, половина из которых — члены 66-й мехбригады и «Правого сектора» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Это произошло в районе Старых Терн — поселка в Марьинском районе Донецкой области.

«В результате ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования „Правый сектор“ в районе населенного пункта Старые Терны уничтожено более 100 националистов и десять единиц военной техники», — такое заявление сделало Министерство обороны РФ. Информация прозвучала во время брифинга ведомства.

Отмечается также, что в районе Артемовска полностью уничтожены две роты 72-й мехбригады ВСУ. В Харьковской области российские войска уничтожили более 70 членов ВСУ и ранили более 300. В 10-й горной штурмовой бригаде убито до 170 националистов.

Российская спецоперация на Украине проходит вынужденно с 24 февраля. Ее основная цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народной республик от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Решение о ее проведении, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, поддерживают 72% россиян, отмечает РАПСИ.

«Правый сектор» является неформальной правоэкстремистской группировкой, пишет «Царьград». Ее члены участвовали в столкновениях с внутренними войсками и спецподразделениями МВД Украины, а также в захвате нескольких административных зданий. Организация была официально зарегистрирована в 2014 году.