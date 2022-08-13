Словакия передает Украине старые советские истребители

13 августа 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Словакия передаст Украине старые советские истребители МиГ-29 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Словакия передаст Украине старые советские истребители МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь местному государственному телеканалу RTV. «Данный вид техники будет снят с вооружения армии Словакии к концу месяца», — пояснил министр. При этом, количество переданных самолетов не уточняется. RT со слов Надя уточняет, что Словакия планирует после использовать в своем вооружении чешские и польские самолеты. Ранее URA.RU сообщало, что Словакия в скором времени может отказать Украине в помощи и поддержке. Кроме того, пишет «Царьград», Словакия может отказать в поддержке антироссийских санкций. Западные страны оказывают помощь Украине в конфликте против РФ. Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса.

Словакия передаст Украине старые советские истребители МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь местному государственному телеканалу RTV. «Данный вид техники будет снят с вооружения армии Словакии к концу месяца», — пояснил министр. При этом, количество переданных самолетов не уточняется. RT со слов Надя уточняет, что Словакия планирует после использовать в своем вооружении чешские и польские самолеты. Ранее URA.RU сообщало, что Словакия в скором времени может отказать Украине в помощи и поддержке. Кроме того, пишет «Царьград», Словакия может отказать в поддержке антироссийских санкций. Западные страны оказывают помощь Украине в конфликте против РФ. Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса.