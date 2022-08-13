Словакия передает Украине старые советские истребители

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция воздушной части парада. Москва, самолеты, военные, миг-29, воздушный парад, пилотажная группа, воздушное звено, Ил-86ВКП
Словакия передаст Украине старые советские истребители МиГ-29 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Словакия передаст Украине старые советские истребители МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь местному государственному телеканалу RTV.

«Данный вид техники будет снят с вооружения армии Словакии к концу месяца», — пояснил министр. При этом, количество переданных самолетов не уточняется. RT со слов Надя уточняет, что Словакия планирует после использовать в своем вооружении чешские и польские самолеты.

Ранее URA.RU сообщало, что Словакия в скором времени может отказать Украине в помощи и поддержке. Кроме того, пишет «Царьград», Словакия может отказать в поддержке антироссийских санкций.

Западные страны оказывают помощь Украине в конфликте против РФ. Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Словакия передаст Украине старые советские истребители МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь местному государственному телеканалу RTV. «Данный вид техники будет снят с вооружения армии Словакии к концу месяца», — пояснил министр. При этом, количество переданных самолетов не уточняется. RT со слов Надя уточняет, что Словакия планирует после использовать в своем вооружении чешские и польские самолеты. Ранее URA.RU сообщало, что Словакия в скором времени может отказать Украине в помощи и поддержке. Кроме того, пишет «Царьград», Словакия может отказать в поддержке антироссийских санкций. Западные страны оказывают помощь Украине в конфликте против РФ. Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...