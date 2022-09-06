Европейцы требуют отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

06 сентября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Европейцы разозлились из-за высказываний главы Еврокомиссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Пользователи иностранных социальных сетей в очередной раз негативно отреагировали на агрессивное антироссийское высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала не иметь никаких дел с Россией. В комментариях напомнили, что страны Евросоюза до сих пор получают газ из России, и попросили главу ЕК об отставке. «С Россией не может быть дел, как раньше. Мы предлагаем полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в [освобожденных территориях Донбасса]. Упрощение визового режима — это знак доверия, полностью разрушенного [спецоперацией]», — написала она на своей странице в одной из зарубежных социальных сетей. В комментариях ей заметили, что это Россия отказывается от деловых отношений с Западом, особенно после того, как тот ввел жесткие антироссийские санкции скриншот из соцсетей Фон дер Ляйн открывают глаза на то, как на самом деле обстоят отношения РФ и ЕС скриншот из соцсетей В соцсетях жестко высказались о действиях Евросоюза в отношении русских… скриншот из соцсетей …и еще раз пояснили про санкционное давление Запада, которое стало толчком к тому, что отношения сторон испортились скриншот из соцсетей Некоторые считают, что глава Еврокомиссии должна уйти, потому что ее действия привели к ухудшению жизни многих европейцев скриншот из соцсетей С позицией фон дер Ляйн не согласны многие… скриншот из соцсетей Некоторые убеждены, что она специально провоцирует, чтобы рассорить Европу и Россию скриншот из соцсетей У других европейцев альтернативная точка зрения скриншот из соцсетей Третьи задумались, что получит РФ от конфликта с Евросоюзом, и что будет с последним, если от него отвернется некогда надежный и договороспособный партнер скриншот из соцсетей Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине из-за участившихся обстрелов Донбасса зимой этого года. Из-за действий ВСУ и нацбатов в Донецкой и Луганской народной республиках было введено военное положение. Российские военные спасают мирных граждан этих территорий от постоянных обстрелов. Несмотря на это, Запад ввел против РФ жесткие санкции, которые коснулись в первую очередь экономики — в одном из последних пакетов санкций ввели частичное либо полное эмбарго на российские энергоресурсы. Однако в итоге от этого пострадал Евросоюз. Главным выгодоприобретателем в этой ситуации стали США: они могут может получить наибольшую прибыль от энергетического кризиса в Европе, который образовался на фоне украинских событий, пишет Nation News. Страны Евросоюза уже начали выражать недовольство из-за действий руководства Еврокомиссии. Причиной назван энергетический кризис, уточняет MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи иностранных социальных сетей в очередной раз негативно отреагировали на агрессивное антироссийское высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала не иметь никаких дел с Россией. В комментариях напомнили, что страны Евросоюза до сих пор получают газ из России, и попросили главу ЕК об отставке. «С Россией не может быть дел, как раньше. Мы предлагаем полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в [освобожденных территориях Донбасса]. Упрощение визового режима — это знак доверия, полностью разрушенного [спецоперацией]», — написала она на своей странице в одной из зарубежных социальных сетей. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине из-за участившихся обстрелов Донбасса зимой этого года. Из-за действий ВСУ и нацбатов в Донецкой и Луганской народной республиках было введено военное положение. Российские военные спасают мирных граждан этих территорий от постоянных обстрелов. Несмотря на это, Запад ввел против РФ жесткие санкции, которые коснулись в первую очередь экономики — в одном из последних пакетов санкций ввели частичное либо полное эмбарго на российские энергоресурсы. Однако в итоге от этого пострадал Евросоюз. Главным выгодоприобретателем в этой ситуации стали США: они могут может получить наибольшую прибыль от энергетического кризиса в Европе, который образовался на фоне украинских событий, пишет Nation News. Страны Евросоюза уже начали выражать недовольство из-за действий руководства Еврокомиссии. Причиной назван энергетический кризис, уточняет MK.RU.