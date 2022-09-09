Иммунолог Жемчугов: COVID до конца года перекинется на животных

10 сентября 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Коронавирус до конца года перейдет на животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус может до конца года найти себе нового «хозяина» в природе и перекинуться на животных. Такое предположение озвучил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Массивный, быстрый засев [планеты] „омикроном“ при снижении количества погибших происходит как раз в интересах вируса, в поисках нового „хозяина“. Предполагаю, что мы увидим до Нового года, кто будет новым „хозяином“, среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции» — сказал он в беседе с ТАСС. С большей долей вероятности «омикрон» со своими модификациями станет последним штаммом в рамках текущей пандемии коронавирусной инфекции, циркулирующим среди людей, затем вирус перекинется на животных, добавил эксперт. Ранее вирусолог, профессор Петр Чумаков в разговоре с URA.RU отметил, что шестая волна коронавируса в России примечательна тем, что распространяются две сублинии «Омикрона» BA.4 и BA.5. По его словам, из-за этого обстоятельства пик заболеваемости будет более широким, чем это было зимой. При этом, когда иммунитет людей научится эффективно противостоять штамму коронавируса «Омикрон», на его смену придет новая вариация инфекции, уточнял иммунолог Николай Крючков. По прогнозам эпидемиолога Анатолия Альтштейна, в сентябре будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Коронавирус может до конца года найти себе нового «хозяина» в природе и перекинуться на животных. Такое предположение озвучил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Массивный, быстрый засев [планеты] „омикроном“ при снижении количества погибших происходит как раз в интересах вируса, в поисках нового „хозяина“. Предполагаю, что мы увидим до Нового года, кто будет новым „хозяином“, среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции» — сказал он в беседе с ТАСС. С большей долей вероятности «омикрон» со своими модификациями станет последним штаммом в рамках текущей пандемии коронавирусной инфекции, циркулирующим среди людей, затем вирус перекинется на животных, добавил эксперт. Ранее вирусолог, профессор Петр Чумаков в разговоре с URA.RU отметил, что шестая волна коронавируса в России примечательна тем, что распространяются две сублинии «Омикрона» BA.4 и BA.5. По его словам, из-за этого обстоятельства пик заболеваемости будет более широким, чем это было зимой. При этом, когда иммунитет людей научится эффективно противостоять штамму коронавируса «Омикрон», на его смену придет новая вариация инфекции, уточнял иммунолог Николай Крючков. По прогнозам эпидемиолога Анатолия Альтштейна, в сентябре будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусной инфекцией.