Bloomberg: глава Еврокомиссии должна озвучить Европе страшную правду

Bloomberg: глава Еврокомиссии предупредит ЕС о нехватке энергии и протестах

13 сентября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Bloomberg: Европу ждут нехватка энергии и социальные волнения CC-BY-4.0: © European Union 2022— Source: EP новость из сюжета Газовый кризис в Европе Для Европы не существует безболезненного способа пережить зиму и избежать глубокого экономического кризиса без российского газа. Надвигается нехватка энергии и социальные волнения. Об этом должна сообщить председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg. «Согласно последнему опросу Евробарометра, проведенному в июне—июле, общественность выражает широкое согласие с поддержкой Украины и санкциями против России. Но эта поддержка снизилась с апреля-мая, когда цены на электроэнергию резко выросли. Планы Европейской комиссии включают ограничение цен на электроэнергию и налог на непредвиденные расходы», — сообщает Bloomberg. Ранее Bloomberg перечислил риски для Европы из-за потери российского газа. Названы пять вероятных опасностей.

Для Европы не существует безболезненного способа пережить зиму и избежать глубокого экономического кризиса без российского газа. Надвигается нехватка энергии и социальные волнения. Об этом должна сообщить председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg. «Согласно последнему опросу Евробарометра, проведенному в июне—июле, общественность выражает широкое согласие с поддержкой Украины и санкциями против России. Но эта поддержка снизилась с апреля-мая, когда цены на электроэнергию резко выросли. Планы Европейской комиссии включают ограничение цен на электроэнергию и налог на непредвиденные расходы», — сообщает Bloomberg. Ранее Bloomberg перечислил риски для Европы из-за потери российского газа. Названы пять вероятных опасностей.