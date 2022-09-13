Bloomberg: глава Еврокомиссии должна озвучить Европе страшную правду

Bloomberg: глава Еврокомиссии предупредит ЕС о нехватке энергии и протестах
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Bloomberg: Европу ждут нехватка энергии и социальные волнения
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Для Европы не существует безболезненного способа пережить зиму и избежать глубокого экономического кризиса без российского газа. Надвигается нехватка энергии и социальные волнения. Об этом должна сообщить председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.

«Согласно последнему опросу Евробарометра, проведенному в июне—июле, общественность выражает широкое согласие с поддержкой Украины и санкциями против России. Но эта поддержка снизилась с апреля-мая, когда цены на электроэнергию резко выросли. Планы Европейской комиссии включают ограничение цен на электроэнергию и налог на непредвиденные расходы», — сообщает Bloomberg.

Ранее Bloomberg перечислил риски для Европы из-за потери российского газа. Названы пять вероятных опасностей.

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Для Европы не существует безболезненного способа пережить зиму и избежать глубокого экономического кризиса без российского газа. Надвигается нехватка энергии и социальные волнения. Об этом должна сообщить председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg. «Согласно последнему опросу Евробарометра, проведенному в июне—июле, общественность выражает широкое согласие с поддержкой Украины и санкциями против России. Но эта поддержка снизилась с апреля-мая, когда цены на электроэнергию резко выросли. Планы Европейской комиссии включают ограничение цен на электроэнергию и налог на непредвиденные расходы», — сообщает Bloomberg. Ранее Bloomberg перечислил риски для Европы из-за потери российского газа. Названы пять вероятных опасностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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