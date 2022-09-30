Пилотов и бортпроводников Utair отстраняют от международных рейсов

30 сентября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Сотрудников мужчин нескольких авиакомпаний снимают с международных рейсов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пилотов и бортпроводников авиакомпании Utair снимают с международных рейсов. Об этом URA.RU сообщил анонимный источник, знакомый с ситуацией. Также он поделился информацией о том, что сотрудники других авиакомпаниях тоже с этим столкнулись. «Последнюю неделю [с момента об объявлении о частичной мобилизации] стали снимать с международных рейсов пилотов и стюардов Utair. Причем, снимают как-то выборочно. „Ты сегодня не летишь“ — и все. Может они боятся, что сбегут», — шутливо рассказал инсайдер. Источник сообщил, что такая же ситуация наблюдается и в других авиакомпаниях. «Знаю, что парней из „Аэрофлота“ и Azur air также снимают с международных рейсов», — добавил он. В авиакомпании Azur air, Utair и «Аэрофлот» агентство направило письменные запросы. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что мужчинам, вылетающим из Тюмени за границу России, необходимо предоставить справку из военкомата. Но позже руководство аэропорта Рощино решило отменить ограничения.

Пилотов и бортпроводников авиакомпании Utair снимают с международных рейсов. Об этом URA.RU сообщил анонимный источник, знакомый с ситуацией. Также он поделился информацией о том, что сотрудники других авиакомпаниях тоже с этим столкнулись. «Последнюю неделю [с момента об объявлении о частичной мобилизации] стали снимать с международных рейсов пилотов и стюардов Utair. Причем, снимают как-то выборочно. „Ты сегодня не летишь“ — и все. Может они боятся, что сбегут», — шутливо рассказал инсайдер. Источник сообщил, что такая же ситуация наблюдается и в других авиакомпаниях. «Знаю, что парней из „Аэрофлота“ и Azur air также снимают с международных рейсов», — добавил он. В авиакомпании Azur air, Utair и «Аэрофлот» агентство направило письменные запросы. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что мужчинам, вылетающим из Тюмени за границу России, необходимо предоставить справку из военкомата. Но позже руководство аэропорта Рощино решило отменить ограничения.