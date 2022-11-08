Кадыров призвал мусульман России бороться с сатанистами

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XIX съезд всероссийской политической партии
Мусульманам России необходимо объединяться и выходить на борьбу с украинскими сатанистами, заявил Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал российских мусульман выйти на борьбу с сатанистами на Украине. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале.

«Обращаюсь к мусульманам России: объединяйтесь и выходите на борьбу с сатанистами на Украине», — написал Кадыров. Он добавил, что тем, кто игнорирует эту борьбу, в будущем будет стыдно перед теми, кто задаст им вопрос об отсутствии «в сражении против войск Иблиса» (Иблис — в исламе джин, который из-за своей гордыни был низвергнут с небес — прим.ред.).

Ранее стало известно, что мама Кадырова Аймани участвует в спецоперации и оказывает помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Также глава Чечни раскритиковал наказание в виде пяти лет лишения свободы, которое предлагается ввести за уклонение от призыва, передает «Национальная служба новостей».

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал российских мусульман выйти на борьбу с сатанистами на Украине. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале. «Обращаюсь к мусульманам России: объединяйтесь и выходите на борьбу с сатанистами на Украине», — написал Кадыров. Он добавил, что тем, кто игнорирует эту борьбу, в будущем будет стыдно перед теми, кто задаст им вопрос об отсутствии «в сражении против войск Иблиса» (Иблис — в исламе джин, который из-за своей гордыни был низвергнут с небес — прим.ред.). Ранее стало известно, что мама Кадырова Аймани участвует в спецоперации и оказывает помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Также глава Чечни раскритиковал наказание в виде пяти лет лишения свободы, которое предлагается ввести за уклонение от призыва, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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