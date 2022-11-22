Кадыров назвал неожиданных участников СВО, играющих особую роль

Кадыров: особую роль в Донбассе играют медики
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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Медицинские учреждения играют большую роль в СВО, сообщает Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Медицинские учреждения вносят существенный вклад в проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Огромную роль в проведении специальной военной операции в Донбассе играют медицинские учреждения. Они отвечают за оказание помощи не только мирному населению освобожденных территорий, но и являются надежным медицинским тыловым обеспечением для российских бойцов, нуждающихся в лечении», — написал Кадыров telegram-канале.

Начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чеченской республики Рамзан Альдебиров посетил городскую многопрофильную больницу в ЛНР. В городе Алчевске Альдебиров проверил, как проходит лечение бойцов. Также он ознакомился с техническим оснащением больницы. В ходе своего визита он передал необходимые медикаменты и перевязочные материалы, а также востребованные лекарства. Они были собраны региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ходе нее к России присоединились 4 территории после голосования на референдуме. Во время голосования обстрелы ВСУ не прекращались. В начале ноября армия России провела перегруппировку войск на левый берег Днепра.

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Медицинские учреждения вносят существенный вклад в проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Огромную роль в проведении специальной военной операции в Донбассе играют медицинские учреждения. Они отвечают за оказание помощи не только мирному населению освобожденных территорий, но и являются надежным медицинским тыловым обеспечением для российских бойцов, нуждающихся в лечении», — написал Кадыров telegram-канале. Начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чеченской республики Рамзан Альдебиров посетил городскую многопрофильную больницу в ЛНР. В городе Алчевске Альдебиров проверил, как проходит лечение бойцов. Также он ознакомился с техническим оснащением больницы. В ходе своего визита он передал необходимые медикаменты и перевязочные материалы, а также востребованные лекарства. Они были собраны региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ходе нее к России присоединились 4 территории после голосования на референдуме. Во время голосования обстрелы ВСУ не прекращались. В начале ноября армия России провела перегруппировку войск на левый берег Днепра.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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