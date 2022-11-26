Украина нашла сторонников для вступления в ЕС и НАТО

Литва и Польша готовы поддержать Украину для ее вступления в ЕС и НАТО

Литва и Польша готовы оказывать поддержку Владимиру Зеленскому Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Литва и Польша отметили важность переговоров о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС), а также готовы поддержать страну для вступления в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«[Литва и Польша] подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о приглашении Украины к переговорам о вступлении. <…> Поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Украинский премьер-министр также отметил, что данные страны готовы оказывать Киеву финансовую и военную помощь, а также согласны помочь в восстановлении Украины.

Шмыгаль пояснил, что в Киев прибыли премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий. Представители стран провели рабочую встречу в трехстороннем формате.

Ранее в Литве пообещали сделать все для вступления Украины в НАТО. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. США и другие страны Запада оказывают украинской стороне всевозможную помощь, выступая против России. Ранее президент Польши Анджей Дуда опроверг сообщения о падении двух ракет на границе с Украиной, хотя ранее польские власти подтвердили, что ракеты принадлежали Киеву.